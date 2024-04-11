Ижевск. Удмуртия. 200 остановочных павильонов заменят в Ижевске за три года. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе доклада о планах развития столицы Удмуртии.

«Неотделимый атрибут городской среды — остановочные комплексы. Много справедливой критики мы получаем по их внешнему виду. Не получается пока у нас с командой найти решение этого вопроса. Мы внимательно изучаем опыт других городов. Но поставили себе цель — привести к единообразию конструктив остановок. Для этого планируем в течение трёх лет замену 200 павильонов», — рассказал глава Ижевска.

Он отметил, что эту работу планируют провести с применением механизма лизинга.