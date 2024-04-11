Более 2 000 сообщений написали жители Ижевска главе города за полгода

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год жители Ижевска направили в муниципалитет почти 70 тысяч обращений. Как рассказал глава города, подводя итоги ушедшего года, из этого числа — 44,7 тыс. письменно; 35,3 тыс. — через интернет.

«Это и официальные письма, и комментарии в соцсетях. Только на мою страницу «ВКонтакте» за полгода моей работы поступило более 2000 сообщений. Это отличный барометр того, что в данный момент волнует горожан. К сожалению, не все поступающие запросы можно решить одномоментно, и отрицательные ответы заявителей называют отписками. Но сделали и продолжать делать мы будем много», — заверил Дмитрий Чистяков.

Он также поблагодарил специалистов структурных подразделений администрации, которые, невзирая на выходные, днём и ночью остаются с жителями, стараются оперативно дать обратную связь.