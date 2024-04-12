Субботник «За чистый Ижевск» пройдёт в городе за четыре дня

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили о проведении четырёхдневного «субботника» под названием «За чистый Ижевск». Об этом рассказал журналистам глава города Дмитрий Чистяков.

«Это банальное достаточно выражение — чисто там, где не мусорят. Но на самом деле это наш город. И его можно критиковать, можно критиковать меня, но он от этого чище в городе не становится. Поэтому мы в этом году объявляем четырёхдневный большой… это называется не субботник даже, мы хотим поменять смысл этой акции, — проект «За чистый Ижевск». Мы же все хотим, чтобы город стал чище? Все хотим. Так давайте выйдем — 19 и 20, а затем 26 и 27 апреля», — призвал градоначальник.

Он подчеркнул, что в эти четыре дня хотелось, чтобы почин администрации поддержали не только служащие, предприятия, сотрудники заводов, но, чтобы поддержал каждый.

«К своему подъезду просто выйти. Общественные организации я призываю. Давайте! Мы много говорим про чистые реки, про чистый воздух, про экологию мы говорим очень много в рамках наших круглых столов. Давайте в этот раз выйдем из-за круглых столов, просто сделаем что-то для своего любимого города. И мы, команда, безусловно там все дни будем участниками этих процессов», — сказал Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что в этом году власти города постараются сделать эту «уборку города» праздником — чтобы играла музыка, чтобы создалось весеннее настроение за чистый Ижевск.

«Все чиновники выйдут безусловно, я вам гарантирую. Хотелось бы, чтобы горожане поддержали, чтобы молодёжь поддержала, как у нас зимой было, вот это же единение. Так всегда Россия побеждала — единством, командной такой историей. А если мы разломимся, кто-то будет на диванах сидеть и критиковать всех остальных, говорить «мы же платим налоги, поэтому мы никуда не пойдём» — эта история, на самом деле, она не за правду», — подытожил глава Ижевска.