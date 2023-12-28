Срок окончания капремонта хореографического лицея №95 в Ижевске продлили до февраля 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Срок сдачи после капремонта здания хореографического лицея №95 в Ижевске перенесли на февраль. Об этом сообщает Управление образования администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитанники должны вернуться в родные стены на улице Орсовского, 17 сразу после новогодних каникул, 9 января 2024 года. В октябре 2023 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков заверил родителей учеников, что график производства работ подрядчиком соблюдается, работы должны быть завершены в срок — к 1 декабря. После этого оставалось бы лишь установить мебель, оборудование и подготовиться к образовательному процессу.

28 декабря на странице главы города в соцсетях ижевчанка Надежда Шкляева спросила градоначальника — правда ли, что лицей не откроется 9 января, как было обещано, а дети до февраля продолжат учиться в школе №60.

Официальный аккаунт Управления образования дал ответ: «В связи с большим объёмом дополнительных работ сроки капитального ремонта лицея №95 продлены до февраля 2024 года».