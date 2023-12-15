Депутаты Городской думы утвердили бюджет Ижевска на 2024 год

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска единогласно приняли бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Сессия состоялась 14 декабря.

Бюджет следующего года социально ориентированный, доходы достигнут 21 292 млн рублей, что на 23% больше, чем в 2023 году, расходы — 21 413 млн рублей, дефицит составит 121 млн рублей.

Проект бюджета обсуждался на всех постоянных комиссиях муниципального парламента, прошел публичные слушания. Как результат — финансовый документ города был принят депутатами единогласно.

Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев отметил: «Мы сформировали бюджет, который предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед жителями. По ряду направлений заложили финансовую базу для инфраструктурного развития города. С учетом запланированной поддержки республики и реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, Ижевск получит в 2024 году бюджет развития».

Спикер муниципального парламента сообщил, что в следующем году подтверждено финансирование из бюджета республики проекта ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск», который курируют депутаты. Впервые в бюджете заложены 25 млн рублей на ключевое направление программы «Территория детства» — асфальтирование территорий детсадов. Планируется отремонтировать асфальтовое покрытие в 5 детских садах Ижевска, по одному в каждом районе.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что основная статья расходов бюджета–2024 — это зарплаты сотрудников социальных учреждений — педагогов, воспитателей, тренеров. Это более 11 млрд рублей. Кроме того, предусмотрены расходы на обеспечение безопасности школ и детских садов, питание детей, льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте.

1,2 млрд рублей, благодаря поддержке республики, направят на ремонт дорог и тротуаров, также на 206 млн рублей увеличены средства на содержание улично-дорожной сети.

В целом доходная часть бюджета-2024 увеличена на 23 процента по сравнению с этим годом. А средства национальных проектов позволят достроить новое здание школы №61, Дворец единоборств, детскую школу искусств в мкрн Столичный, универсальный спортивный зал школы № 51, реализовать многие другие проекты.