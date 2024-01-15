Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал жёсткие меры по расчистке улиц

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал автомобилистов города к содействию в расчистке межквартальных проездов. Сейчас припаркованные автомобиль не дают полноценно проводить уборку снега. Обращение градоначальник опубликовал в своих соцсетях.

В пример Чистяков привёл улицу Галины Кулаковой (бывшая Сакко и Ванцетти), где, несмотря на информирование о предстоящих работах, автомобилисты не убрали припаркованные возле дорог машины.

Установленный знак, запрещающий въезд на участок работ, также игнорировался. Машины продолжают ездить и затруднять работу тракторов.

«Либо мы хотим, чтобы город был чистым, либо нам это не нужно. Но тогда давайте не будем критиковать власть за те дела, которые мы делаем с 1 января. Мы испытываем огромное давление со стороны жителей, но в то же время не находим отклика с их стороны.

Такие мероприятия будут ежедневными. Мы будем просто перекрывать улицы и начнём эвакуировать машины. Я попросил бы впоследствии не критиковать мои действия и моей команды, потому что по-другому у нас расчистить улицы не получается», — сказал Дмитрий Чистяков.