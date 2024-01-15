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Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал жёсткие меры по расчистке улиц

13:17, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал жёсткие меры по расчистке улиц
13:17, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Дмитрий Чистяков
Фото: Улица Сакко и Ванцетти. 2017 год. Юрий Абашев
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Градоначальник возмутился игнорированием просьб об освобождении улиц от припаркованных машин для расчистки снега. 

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал автомобилистов города к содействию в расчистке межквартальных проездов. Сейчас припаркованные автомобиль не дают полноценно проводить уборку снега. Обращение градоначальник опубликовал в своих соцсетях.

В пример Чистяков привёл улицу Галины Кулаковой (бывшая Сакко и Ванцетти), где, несмотря на информирование о предстоящих работах, автомобилисты не убрали припаркованные возле дорог машины. 

Установленный знак, запрещающий въезд на участок работ, также игнорировался. Машины продолжают ездить и затруднять работу тракторов. 

«Либо мы хотим, чтобы город был чистым, либо нам это не нужно. Но тогда давайте не будем критиковать власть за те дела, которые мы делаем с 1 января. Мы испытываем огромное давление со стороны жителей, но в то же время не находим отклика с их стороны. 

Такие мероприятия будут ежедневными. Мы будем просто перекрывать улицы и начнём эвакуировать машины. Я попросил бы впоследствии не критиковать мои действия и моей команды, потому что по-другому у нас расчистить улицы не получается», — сказал Дмитрий Чистяков. 

13:17, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Дмитрий Чистяков