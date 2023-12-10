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11 декабря для школьников Ижевска продолжит действовать морозный гудок

18:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
11 декабря для школьников Ижевска продолжит действовать морозный гудок
18:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#уборка снега\n#Дмитрий Чистяков\n#Ижевск\n#дистант
Фото: arzik2
243
0

Дорожники приступят к устранению заужения дорог и вывозу снега во вторник.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 11 декабря, морозный гудок продолжит действовать, и школьники с 1 по 11 класс останутся на дистанте. Детские сады продолжат работать в обычном режиме. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Помимо этого, глава города выразил благодарность сотрудникам коммунальных служб, которые в ночь с пятницы на субботу справились с нештатной ситуацией и не дали жителям замёрзнуть.

«Остались локальные отключения на коммерческих объектах — это микрорайон Флагмана и здание Пушкинская, 268. Электроснабжение здесь частично восстановлено, собственники зданий решают вопрос подключения остальных своих арендаторов. Работа не прекращается ни на минуту», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Также он отметил, что на время экстренных холодов город минимизировал выход техники. Работа машин в такой холод приведёт к поломке.

Дорожники приступят к борьбе с заужением дорог и вывозу снега во вторник, 12 декабря.

18:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#уборка снега\n#Дмитрий Чистяков\n#Ижевск\n#дистант