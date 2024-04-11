Глава Ижевска Дмитрий Чистяков представил итоги развития города в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков доложил об итогах социально-экономического развития города в 2023 году и планах на 2024 год. Он выступил перед руководителями города прошлых лет, почётными гражданами, депутатами Гордумы, Госсовета УР, представителями общественности и региональной власти.

В своём докладе Дмитрий Чистяков отразил почти все аспекты жизни города и горожан. Глава города подчеркнул, что по всем направлениям есть движение вперёд.

«Самое большое внимание горожан — дороги. Но перспективы здесь очень серьезные. Никогда еще в истории Ижевска столько ресурсов не направлялось на эти цели. Если в 2023 году это было почти 500 млн, то на 2024-й и на 2025-й, 2026 годы в совокупности — более 3,5 млрд рублей. И это всё про дороги, это всё про тротуары, про пешеходов», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Второй по количеству обращений вопрос — транспортная инфраструктура и общественный транспорт. Глава города напомнил, что ожидается увеличение троллейбусного парка.

«В этом году увидим 19 троллейбусов на автономном ходу. Появится возможность заходить в те районы, куда электротранспорт не попадал раньше. Это тоже такой рывок вперёд», — отметил Дмитрий Чистяков.

Он анонсировал серьёзные планы по ремонту школ и детских садов. Глава города подчеркнул, что Ижевск всё время участвует в федеральных программах и нацпроектах, позволяющих менять город к лучшему.

«На это стоит обращать внимание. Посмотрите, сколько общественных пространств за пять прошедших лет благоустроили, их более 20. На местах, где сейчас парки, раньше были свалки мусора. Вот это нужно любить, этим нужно гордиться», — сказал Дмитрий Чистяков.

Он также подчеркнул, что в Ижевске реализуется программа «Безопасный детский сад”, инициированная депутатами Городской думы. Проведены работы по кронированию деревьев на территории детсадов. В этом году приступают к ремонту асфальтового покрытия на территориях детских садов, которое не менялось со времён их постройки.

После доклада главы города вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова пожелала всего самого доброго и команде мэра, и городу.

«Особенно в том стремлении к партнёрскому взаимодействию всех ветвей власти, которые сегодня присутствуют. Без такого взаимодействия невозможно сделать многого для людей. От того, какие тенденции в городе развиваются, во многом зависит, как они будут распространяться на территории всей Удмуртской Республики», — подчеркнула Татьяна Чуракова.