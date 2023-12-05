Собранные в ходе акции «Белый цветок» деньги отправят на нужды 4 детей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел урок милосердия в рамках благотворительной акции «Белый цветок» (0+). Участие в мероприятии приняли глава Ижевска Дмитрий Чистяков, его заместитель Наталья Гвоздкова, воспитанники и педагоги Дворца юношеского творчества, а также руководитель филиала фонда Защитники Отечества в Удмуртии Максим Шумихин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Взрослые вместе с детьми изготовили несколько десятков цветков, которые будут раздаваться в торговых центрах города. «Мы вместе с вами, ребята, сделаем большое доброе дело. Есть ребята, которым очень нужна помощь. И вместе мы можем им помочь – это одновременно просто и очень важно», – отметил Максим Шумихин.

В свою очередь, Дмитрий Чистяков рассказал детям об истории этого праздника, как эта акция стартовала по инициативе Николая 2 и его жены. А в 2020 её возродили в Удмуртии в поддержку тяжелобольных детей республики.

В этом году деньги от мероприятия пойдут на помощь 4 детям, в том числе дочке участника СВО Софье Перевощиковой, которой нужны специальные голеностопы

9, 10, 16 и 17 декабря в торговых центрах «Кит», «Талисман», «Петровский», «Флагман» и «Молл Матрица» можно будет сделать пожертвование и получить цветок, сделанный руками детей.