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Собранные в ходе акции «Белый цветок» деньги отправят на нужды 4 детей Удмуртии

17:36, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Собранные в ходе акции «Белый цветок» деньги отправят на нужды 4 детей Удмуртии
17:36, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
63
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#благотворительность\n#акция\n#Дмитрий Чистяков\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба организации «Защитники Отечества»
63
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В числе детей дочь участника СВО Софья Перевощикова, которой нужны голеностопы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел урок милосердия в рамках благотворительной акции «Белый цветок» (0+). Участие в мероприятии приняли глава Ижевска Дмитрий Чистяков, его заместитель Наталья Гвоздкова, воспитанники и педагоги Дворца юношеского творчества, а также руководитель филиала фонда Защитники Отечества в Удмуртии Максим Шумихин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Взрослые вместе с детьми изготовили несколько десятков цветков, которые будут раздаваться в торговых центрах города. «Мы вместе с вами, ребята, сделаем большое доброе дело. Есть ребята, которым очень нужна помощь. И вместе мы можем им помочь – это одновременно просто и очень важно», – отметил Максим Шумихин.

В свою очередь, Дмитрий Чистяков рассказал детям об истории этого праздника, как эта акция стартовала по инициативе Николая 2 и его жены. А в 2020 её возродили в Удмуртии в поддержку тяжелобольных детей республики. 

В этом году деньги от мероприятия пойдут на помощь 4 детям, в том числе дочке участника СВО Софье Перевощиковой, которой нужны специальные голеностопы

9, 10, 16 и 17 декабря в торговых центрах «Кит», «Талисман», «Петровский», «Флагман» и «Молл Матрица» можно будет сделать пожертвование и получить цветок, сделанный руками детей.

17:36, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#благотворительность\n#акция\n#Дмитрий Чистяков\n#Удмуртия