Ижевск. Удмуртия. Многофункциональное пространство для досуга появится в здании «Завода Бодалёва» в Ижевске. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе доклада о планах развития города.

«Нас очень часто критикуют за недолжное внимание к объектам, представляющим историческую ценность. Не все здания удаётся сохранить, к сожалению. Но те объекты, которые действительно являются памятью, — на постоянном контроле руководства республики и города», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что в 2023 году начались подвижки в восстановлении «Генеральского дома» и «Завода Бодалёва». Восстановлением обоих объектов занимаются частные инвесторы.

«Это важно. Это ижевчане, которые согласуют все свои действия со всеми контролирующими органами. В здании «Завода Бодалёва» в 2024 году стартует ремонт кровли. Собственник решает вопрос с отводом родников, которые сейчас бьют прямо внутри здания. Три-четыре года займёт реконструкция объекта. По замыслу собственника, здесь будет многофункциональное пространство для досуга — и для семей, и для молодёжи, и для гостей города с различными сценариями его использования», — поведал Дмитрий Чистяков.