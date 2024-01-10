Более 600 соцконтрактов с государством заключили ижевчане в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году ижевчане заключили 631 соцконтракт. Суммарно из бюджета страны на них было выделено 126,1 млн рублей. Этой информацией поделился глава Ижевска Дмитрий Чистяков в социальных сетях.

Ровно 300 социальных контрактов было заключено на открытие ИП, 238 на трудоустройство и прохождение обучения. Ещё 93 контракта заключили ижевчане для выхода из сложной жизненной ситуации.

Среди предпринимателей, которые воспользовались соцконтрактами, Екатерина Филатова — она выпустила детские книжки-развивашки на липучках, и Андрей Мелехин, открывший производство корпусной мебели.

Кроме того, социальные контракты помогли молодым многодетным мамам Оксане Рязановой и Марине Диановой открыть студию красоты.

«Задача соцконтракта остается прежней — помочь выйти на стабильный доход жителям, которые оказались в непростой ситуации», — подытожил Дмитрий Чистяков.