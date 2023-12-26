Благоустроенная территория появилась в центре удмуртского села Булай

Булай. Удмуртия. В селе Булай Увинского района Удмуртии торжественно открыли новую общественную территорию. Об этом в соцсетях рассказал глава района Владимир Головин.

«Очень празднично открыли новую общественную территорию. И, конечно, главным её украшением стало зажжение новогодней ёлочки. Всё это стало возможным благодаря личной инициативе самих жителей и участию в региональных и федеральных проектах», — написал глава Увинского района.

Благоустройство затронуло большой пустырь в районе перекрёстка улицы Ленина и Садового переулка — напротив детского сада. Теперь на месте некогда пустующей территории здесь будет настоящий центр притяжения жителей и гостей Булая.