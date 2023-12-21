Беседку для будущего пляжа обустроили в удмуртском посёлке Игра

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра продолжается благоустройство набережной пруда в районе железнодорожного вокзала. Об этом рассказал глава Игринского района Удмуртии Александр Чирков в соцсетях.

«На берегу пруда заканчиваем обустройство вот такой уютной беседки. В дальнейшем мы планируем организовать здесь замечательный уголок отдыха с набережной и пляжной зоной», — написал глава района.

Также он призвал земляков вместе беречь то, что сделано общими усилиями.