Предстоящей ночью дорожники расширят проезжую часть на трех улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается борьба со снегом. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

25 ноября дорожники сделали акцент на расчистку пешеходных переходов, остановок и лестниц. Над этим работали 80 человек.

Техника прошла по основным магистралям и в частном секторе в микрорайонах: Орловское, Пазелы, Шунды, Лесозавод и Люлли.

В ночь с 25 на 26 ноября дорожные службы вывезут снег с улиц Красногеройской, Красной, Димитрова и Щорса. Помимо этого техника расширит проезжую часть на улице Максима Горького, Клубной и Южной набережной.

«Я вас очень прошу, будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Пожалуйста, не выезжайте в дальние поездки», — подытожил Дмитрий Чистяков.