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Предстоящей ночью дорожники расширят проезжую часть на трех улицах Ижевска

17:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Предстоящей ночью дорожники расширят проезжую часть на трех улицах Ижевска
17:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: ИА «Сусанин»
241
0

Также с четырех улиц будет вывезен снег.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается борьба со снегом. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

25 ноября дорожники сделали акцент на расчистку пешеходных переходов, остановок и лестниц. Над этим работали 80 человек. 

Техника прошла по основным магистралям и в частном секторе в микрорайонах: Орловское, Пазелы, Шунды, Лесозавод и Люлли. 

В ночь с 25 на 26 ноября дорожные службы вывезут снег с улиц Красногеройской, Красной, Димитрова и Щорса. Помимо этого техника расширит проезжую часть на улице Максима Горького, Клубной и Южной набережной.  

«Я вас очень прошу, будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Пожалуйста, не выезжайте в дальние поездки», — подытожил Дмитрий Чистяков. 

17:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега