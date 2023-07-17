Глава Удмуртии призвал глав городов и районов навести порядок в сфере использования электросамокатов

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии призвал муниципальные власти урегулировать вопрос использования электросамокатов. Александр Бречалов обсудил с подчиненными проблему эксплуатации средств индивидуальной мобильности на улицах городов и районов.

«Электрические самокаты — это просто ужас, стало очень страшно ходить по тротуарам, особенно с маленькими детьми. У меня малышу два года, живем у Горсовета, часто гуляем по Пушкинской, по тротуару, уже несколько раз меня и ребенка чуть не сбили на огромной скорости на самокате», — привел в пример обращение в соцсетях жительницы Ижевска Ольги Волковой глава республики.

Глава Удмуртии отметил рост числа поклонников электросамокатов и расширение сети проката средств индивидуальной мобильности как положительную тенденцию. Однако подчеркнул важность обеспечения безопасности эксплуатации таких транспортных средств и повышения культуры водителей СИМ. Александр Бречалов рассказал и о собственном опыте столкновения с самокатчиками.

«Далеко не все водители независимо от возраста соблюдают правила дорожного движения и просто элементарные требования безопасности. Я сам буквально вчера стал невольным участником такого инцидента. Пробегаю по Лихвинцева, а я бегу четко по траектории, не виляю, тем не менее. Впереди парень с девушкой на самокате, едут на приличной скорости, не справился с управлением, произошло касание, хорошо, что обошлось без травм. Точно мало навыков управления самокатом, но как ни в чем не бывало поехал дальше. Бог с ним, главу собьют, но у нас есть очень плохие случаи с самокатами, в том числе и летальные», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, 11 июля на набережной ижевского пруда 37-летний водитель на электросамокате перевозил пассажирку 33 лет, выехал на проезжую часть и столкнулся с легковушкой. Женщина погибла на месте, мужчину с травмами доставили в больницу.

Всего с начала года в Удмуртии произошло 41 ДТП с участием электросамокатов, в прошлом году за тот же период их было 12.

Александр Бречалов призвал глав муниципалитетов и контролирующие органы активнее включиться в работу по наведению порядка в сфере использования средств индивидуальной мобильности.

«Профилактика крайне важна, но и к нарушителям пора относиться строже. Кроме того, важно развивать транспортную инфраструктуру, урегулировать, наконец, правила эксплуатации для такого транспорта, разработать безопасные маршруты, работать с компаниями, представляющими самокаты напрокат. Коллегам из муниципалитетов необходимо совместно с Миндортрансом отработать этот вопрос, подключать общественные организации. И в стране, и в мире уже есть достаточный опыт по этому вопросу, поэтому нужно активнее шевелиться и внедрять положительные практики для обеспечения безопасности наших жителей», — резюмировал Александр Бречалов.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые относят электросамокаты и прочие подобные устройства к полноценным транспортным средствам. Кому, где и с какой скоростью можно передвигаться на электросамокатах — читайте в материале «Сусанина».