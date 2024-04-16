В водоразборных колонках Игры и села Факел вода не соответствует нормативам

Игра. Удмуртия. В Игринском районе в воде из водоразборных колонок выявили нарушения гигиенических нормативов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Из-за риска возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с паводком, в регионе усилили санитарно-эпидемиологический надзор за системами питьевого водоснабжения и качеством питьевой воды. С 8 по 12 апреля сотрудники Роспотребнадзора исследовали 82 пробы воды по санитарно-химическим показателям и 249 проб по микробиологическим и вирусологическим показателям.

В результате в двух пробах были выявлены несоответствия нормативов по микробиологическим показателям. Они были взяты из водоразборных колонок Игры и села Факел.

В результате управление Роспотребнадзора выдало «Водоканалу» Игринского района предписание о проведении промывки и дезинфекции распределительных систем водоснабжения.

Напомним, что в конце марта сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что питьевая вода в двух сёлах Балезинского района не соответствует микробиологическим и вирусологическим нормативам.