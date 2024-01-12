Видео: сотрудники ГИБДД наказали ижевских «дрифтеров»

За нарушения ПДД были составлены административные материалы.
Ижевск. Удмуртия. Двое Ижевчан попались на видео, где они «дрифтуют» на улицах города. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Во время мониторинга соцсетей сотрудники ГИБДД увидели видео, в котором два отечественных автомобиля ездят по улицам Ижевска, совершая опасные маневры.
По фактам нарушения ПДД была проведена проверка. Инспекторы смогли установить личности нарушителей, ими оказались двое местных жителей — 33-летний мужчина и 23-летняя девушка-блогер.
В их отношении составили административные материалы за управление автомобилем, который имеет технические неисправности, и перевозку людей вне кабины машины. Помимо этого с нарушителей потребовали снять все конструкции, которыми водители изменили автомобили, иначе будет прекращена регистрация транспорта.
Инспекторы ДПС провели с девушкой и молодым человеком разъяснительную беседу о важности соблюдения дорожных правил. Нарушители признали свою вину и призвали других водителей не повторять их действия.
«Хочу предупредить всех автовладельцев и тех, кто посмотрит это видео, что на дорогах общего пользования нужно вести себя адекватно и соблюдать все правила дорожного движения. А если хочется как-то «подрифтить» либо занести свою тачку «в угол», то выбирайте площадки, которые под это организованы», — заявила девушка.