Почти двести нарушений уборки снега во дворах зафиксировали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 186 нарушений зимней уборки снега во дворах зафиксировали сотрудники административной инспекции Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

В муниципалитете напомнили, что после сильных снегопадов и оттепели основная обязанность управляющих компаний, ТСЖ и подрядных организаций — своевременная очистка кровель жилых домов от «снежных шапок» и содержание тротуаров, пешеходных дорожек, проездов на придомовой территории, уборка и вывоз снега.

Сотрудники административной инспекции Ижевска ежедневно проводят проверки зимней уборки на придомовых территориях, соблюдения Правил благоустройства города. Выезды проходят в том числе и по обращениям граждан.

За последнюю снежную неделю инспекторы проверили 322 придомовые территории, в 186 дворах зафиксировали нарушения, которые связаны с непроведением работ по уборке территорий от снега, зимней скользкостью. После выданных требований в 136 дворах нарушения были устранены. Остальные территории остаются на контроле, в 11 случаях представители УК вызваны в административную инспекцию для составления протокола, к ним будут применены меры административного воздействия.

Напомним, размер штрафа составляет: для граждан от 1 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

О фактах нарушения зимнего содержания городских территорий можно сообщить в «Службу 072» Ижевска. С городского телефона — 072, с мобильного — 998-072 (круглосуточно).