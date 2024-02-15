Минприроды Удмуртии увеличит количество лесных патрулирований до 15 тысяч в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии, по сравнению с 2022 годом, объем незаконной рубки деревьев снизился на 55%. Об этом в своих соцсетях сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Чтобы и дальше эффективно пресекать действия «черных лесорубов», Минприроды Удмуртии увеличит количество лесных патрулирований до 15 тыс. в год. Отмечается, что в 2023 году было проведено 11 тыс. рейдов.

Денис Удалов заявил, что все срубленные деревья будут восполнены. В 2024 году планируется засеять 11,2 тыс. га.

В прошедшем году на 30% снизилось количество уголовных преступлений за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. За нарушения в области охоты было составлено 548 протоколов. Такой результат является слаженной работой охотнадзора Удмуртии с полицией и Росгвардией.