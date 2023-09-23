В Ижевске суд запретил работу автомойки в водоохраной зоне

Ижевск. Удмуртия. Судебным решением по требованию прокурора Первомайского района Ижевска деятельность автомойки, находящейся в водоохранной зоне, признана незаконной. Об этом проинформировала Прокуратура УР.

Ранее была проведена прокурорская проверка исполнения природоохранного законодательства индивидуальным предпринимателем, который занимается автомобильным клинингом. Было установлено, что ИП организовал деятельность по автомойке транспортных средств в здании, находящемся в водоохранной зоне реки Иж. Это является нарушением действующего законодательства.

Предпринимателю вынесли прокурорское представление. Несмотря на законное требование, нарушения устранены не были, запрещенная в водоохранной зоне деятельность продолжалась.