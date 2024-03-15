В первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии нарушений на участках не выявили

Ижевск. Удмуртия. В первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии нарушений не выявили. Об этом рассказал руководитель Корпуса общественных наблюдателей республики Степан Чирков.

«На горячую линию поступило 30 звонков. Они поступают и от общественных наблюдателей с участков, и от граждан. Наблюдатели уточняют правовые аспекты, а граждане спрашивают, где и как можно проголосовать», — сказал Степан Чирков.

Операторы, следящие за видеостеной, также работают весь день. Есть и интересные случаи. Например, в Глазове избиратель вместе с бюллетенем опустил в урну для голосования рекламную листовку. В Камбарском районе избиратель хотел вынести бюллетень с участка. Это нарушение было пресечено полицейскими; гражданин в итоге проголосовал.

Зампредседателя Общественной палаты Удмуртии Александр Евсеев рассказал журналистам, что объезжал участки в Ижевске.

«Я сам сегодня посетил семь участков; никаких нарушений не было выявлено», — заверил общественник.

Напомним, по данным Избиркома Удмуртии, на 15:00 пятницы, 15 марта, явка в республике составила 18,55%.

Также напомним, что выборы проходят три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.