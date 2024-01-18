Нарушения очистки кровель жилых домов зафиксировали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за два месяца зимы зафиксировано 917 нарушений по уборке жилых домов, в том числе очистки кровель зданий от сосулек. Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на главу Дмитрия Чистякова.

862 нарушения уже устранены, к остальным управляющим компаниям применили штрафы – до ста тысяч рублей. Каждая бригада административной инспекции проверяет до 30 жилых многоквартирных домов за смену.

О фактах нарушения содержания территорий зимой можно сообщить по телефону 072, с мобильного – 998-072 (круглосуточно).