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Нарушения очистки кровель жилых домов зафиксировали в Ижевске

17:22, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Нарушения очистки кровель жилых домов зафиксировали в Ижевске
17:22, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#Ижевск\n#уборка\n#нарушения
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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На большинстве объектов нарушения устранены.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за два месяца зимы зафиксировано 917 нарушений по уборке жилых домов, в том числе очистки кровель зданий от сосулек. Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на главу Дмитрия Чистякова.

862 нарушения уже устранены, к остальным управляющим компаниям применили штрафы – до ста тысяч рублей. Каждая бригада административной инспекции проверяет до 30 жилых многоквартирных домов за смену.

О фактах нарушения содержания территорий зимой можно сообщить по телефону 072, с мобильного – 998-072 (круглосуточно).

17:22, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#Ижевск\n#уборка\n#нарушения