За выходные в Удмуртии полиция остановила 60 пьяных водителей

Ижевск. Удмуртия. За минувшие выходные в Удмуртии полицейские выявили 60 водителей, которые управляли автомобилями в пьяном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники Госавтоинспекции исключили пьяных водителей из дорожного процесса. Всего за 15 и 16 июля во время профилактических мероприятий они выявили 1218 нарушений правил дорожного движения в регионе.

Отмечается, что с начала 2023 года в Удмуртии полицейские остановили более 2,5 тыс. пьяных водителей.

Жителям региона напоминают, что за управление транспортным средством в пьяном состоянии или отказ от прохождения освидетельствования будет выписан штраф 30 тыс. рублей. Также водителя лишат прав на срок от 1,5 года до 2 лет.

При повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения или отказе от медосвидетельствования, будет возбуждено уголовное дело. В таком случае человек получит штраф от 200 до 300 тыс. рублей и его привлекут к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам до двух лет. Помимо этого водителя могут лишить свободы на срок до 2 лет.