В Ижевске начались рейды для проверки возможности заезда пожарной техники во дворы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Удмуртии начали проводить рейды, чтобы проверить, может ли пожарная техника заехать во дворы.

Многие дворовые территории города не рассчитаны на большое количество машин, которые в них паркуются. В результате в случае чрезвычайной ситуации этот транспорт препятствует проезду экстренных служб. Напомним, что подобный случай произошёл в столице Удмуртии утром 16 марта на улице Тельмана.

«Пожарные подразделения постоянно сталкиваются с такой проблемой, что при движении на вызов мы не можем проехать по междворовым и дворовым территориям, потому что люди ставят машины на перекрестки и повороты, а пожарная техника имеет большие габариты», — прокомментировал и. о. начальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Руслан Богданов.

Если техника не может подъехать близко к месту пожара, то огнеборцам приходится тратить время, чтобы самостоятельно добраться до возгорания и проложить рукава.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, в Удмуртии решили проверить дворы и привлечь нарушителей к административной ответственности. Один из рейдов прошёл 5 апреля.

Пожарная машина не смогла проехать через двор дома №88 по улице Красноармейской. Проезд оказался заблокирован, так как на углу дома водители припарковали свои машины не параллельно краю проезжей части.





Фото: ИА «Сусанин»



Сотрудники Госавтоинспекции установили владельцев автомобилей и привлекли их к административной ответственности по части 4 статьи 12.29 КоАП России («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств»). Мужчинам выписали штрафы на сумму 2 тыс. рублей каждому.

При явных признаках пожара и при прямой угрозе жителям пожарные могут двигать гражданский транспорт, чтобы обеспечить проезд спецтехники. Такие случаи уже происходили в Ижевске.

«В 2018 году поступило сообщение о пожаре на четвёртом этаже в квартире на улице Пушкинской, 69. По прибытию люди просили о помощи. Силами личного состава караула отодвигали машины, чтобы подъехать ближе к месту пожара. Все успели, всех спасли», — поделился старший водитель ПСЧ №1 Евгений Глазырин.

Водителей Удмуртии при парковке автомобилей просят осмотреться и убедиться, что их транспорт не помешает проезду экстренных служб. В любой момент к ним или к их соседям могут приехать пожарные, полиция или скорая помощь. Важно, чтобы специалисты смогли оказать помощь вовремя, не отвлекаясь ни на что.