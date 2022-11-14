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Ижевск стал пятым в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта

15:50, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевск стал пятым в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта
15:50, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полезный город\n#общественный транспорт
Фото: ИА "Сусанин"
992
0

Столица Удмуртии обошла Нижний Новгород и Самару.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял пятое место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Результатами рейтинга от экспертов Ассоциации транспортных инженеров поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв на своей странице в соцсетях.

В 2022 году в рейтинг вошли 82 города. Москва и Санкт-Петербург идут вне общего зачета из-за существенных отличий этих мегаполисов от других российских городов.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность; ценовая доступность; функциональность транспортной сети; комфорт и удобство; безопасность и устойчивость развития.

В топ-5 рейтинга вошли в порядке убывания: Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань, Ижевск. Следом за ними в рейтинге Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Красноярск, Кемерово. Замыкают рейтинг Грозный, Владикавказ и Астрахань.

«Несмотря на то, что это очень хороший результат, нам есть к чему стремиться. Задачи по увеличению качества и безопасности перевозок, а также обновлению состава трамваев, троллейбусов и автобусов у нас в приоритете», — подчеркнул Алексей Горбачёв.

15:50, 14 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полезный город\n#общественный транспорт