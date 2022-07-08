В Ижевске на выходные ограничат движение автобусов по одной стороне улицы 10 лет Октября

Ижевск. Удмуртия. Два маршрута автобусов в Ижевске изменят движение в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба АО ИПОПАТ.

С 17:00 9 июля до 04:00 11 июля автобусы № 12 и 27 изменят маршрут при движении со стороны улицы Удмуртской. Ограничится движение от строения №34 по улице 10 лет Октября до пересечения с улицей Серова.

Автобусы будут идти по схеме:

Из центра: улица Удмуртская — улица Буммашевская — улица 9-е Января — улица Ворошилова.

В центр: улица Ворошилова — улица 9-е Января — 10 лет Октября (без изменений).

Напомним, в Ижевске на несколько дней прекратят трамвайное движение между Восточным посёлком и Буммашем. Изменится движение трамваев 2, 5, 7 и 9.