Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В Ижевске на выходные ограничат движение автобусов по одной стороне улицы 10 лет Октября

13:20, 08 июля, 2022
Андрей Бирюков
В Ижевске на выходные ограничат движение автобусов по одной стороне улицы 10 лет Октября
13:20, 08 июля, 2022
Андрей Бирюков
91
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт
Фото: ИА Сусанин
91
0

Изменения коснутся только дороги из центра.

Ижевск. Удмуртия. Два маршрута автобусов в Ижевске изменят движение в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба АО ИПОПАТ.

С 17:00 9 июля до 04:00 11 июля автобусы № 12 и 27 изменят маршрут при движении со стороны улицы Удмуртской. Ограничится движение от строения №34 по улице 10 лет Октября до пересечения с улицей Серова.

Автобусы будут идти по схеме:

Из центра: улица Удмуртская — улица Буммашевская — улица 9-е Января — улица Ворошилова.

В центр: улица Ворошилова — улица 9-е Января — 10 лет Октября (без изменений).

Напомним, в Ижевске на несколько дней прекратят трамвайное движение между Восточным посёлком и Буммашем. Изменится движение трамваев 2, 5, 7 и 9.

13:20, 08 июля, 2022
Андрей Бирюков
91
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт