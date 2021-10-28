Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Приёмка работ по реконструкции эспланады в Ижевске пройдёт в первую рабочую неделю ноября

15:40, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
Приёмка работ по реконструкции эспланады в Ижевске пройдёт в первую рабочую неделю ноября
15:40, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
212
0

Ремонт подходит к концу.

Ижевск. Удмуртия. В начале ноября состоится приёмочная компания работ по реконструкции эспланады Центральной площади Ижевска. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

В настоящий момент реконструкция участка ниже улицы Карла Маркса подходит к концу.

«Подрядчик гарантирует сдачу объекта в ближайшие дни. Принять работы мы планируем в первую рабочую неделю ноября», — отметил Бекмеметьев.

Напомним, что конкурс по определению подрядчика на реконструкцию следующего участка эспланады уже стартовал. Стоимость работ составляет 84 млн рублей.

15:40, 28 октября, 2021
Юрий Абашев
212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
?>