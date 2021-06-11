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С 11 по 12 июня в Ижевске частично запретят продажу алкоголя

12:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
С 11 по 12 июня в Ижевске частично запретят продажу алкоголя
12:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
574
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города\n#алкоголь
Фото: unsplash.com
574
0

Ограничения коснутся мест, где будут проходить праздничные мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. На время празднования Дня города в Ижевске частично запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Спиртное нельзя будет продавать в местах, где будут проводить праздничные мероприятия, включая культурно-массовые, зрелищно-развлекательные и спортивные. Под запрет также попадают и прилегающие к мероприятиям территории.

Напомним, с 10 по 12 июня в Ижевске проходит празднование Дней России и города, будут организованы различные развлекательные мероприятия, а также местами ограничат движение транспорта. ИА «Сусанин» подготовил подробную программу.

12:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
574
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города\n#алкоголь