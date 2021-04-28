Фигура льва появилась в Воткинске

Она станет продолжением концепции музея истории и культуры города.

Воткинск. Удмуртия. Два арт-объекта установили у Музея истории и культуры в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

У входа появилась скамья с кованой спинкой ручной работы в виде палисадника с мальвами. Напротив красуется символ музея - лев, держащий лапу на шаре. Завершат композицию фонари, которые установят в ближайшее время.

Отмечается, что новое арт-пространство стало продолжением музейной концепции – актуализации горнозаводской культуры Воткинска конца 19 и начала 20 веков.