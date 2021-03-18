  • $ 73.1 ↑
  • € 86.97 ↓

В Глазове проведут конкурс на редизайн фирменного стиля театра «Парафраз»

13:40, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Глазове проведут конкурс на редизайн фирменного стиля театра «Парафраз»
13:40, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
150
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#театр
Фото: pixabay.com
150
0

Желающим необходимо заполнить анкету и отправить портфолио.

Глазов. Удмуртия. В Глазове проведут конкурс на редизайн фирменного стиля театра «Парафраз». Он пройдёт с 26 по 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба города.

К участию в нём приглашают бренд-менеджеров, дизайнеров и студентов.  

«С 2012 года фирменный стиль не менялся, что внешне создает ощущение застывшей формы. Обновлением хотим показать, что театр всегда в поиске нового: выразительных средств и острых тем», — говорится в сообщении. 

Желающим принять участие необходимо заполнить анкету по ссылке и отправить своё портфолио до 24 марта включительно.

13:40, 18 марта, 2021
Андрей Бирюков
150
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#театр