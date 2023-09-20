Творческие ижевчане могут пройти кастинг в театральную мастерскую ЦСДР

Ижевск. Удмуртия. Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске проведет кастинг актеров (16+) в театральную мастерскую. Об этом ЦСДР сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Желающие попробовать себя в роли актера могут присылать свои анкеты до 28 сентября на электронную почту csdr.izh@gmail.com. В своем письме нужно обязательно указать ФИО, род занятий и профессию, контактный телефон и написать ссылки на свои странички в соцсетях.

Помимо этого стоит указать наличие навыков пения, игры на музыкальных инструментах, танцев и т. д. В тексте можно указать все что, заявитель посчитает нужным, а также следует ответить на главный вопрос: «Почему именно вы должны попасть в театральную мастерскую?».

Дополнительно к заявке сотрудники ЦСДР просят прикрепить 2-3 своих фотографии.

Всех, кто пройдет предварительный отбор пригласят на собеседование и кастинг. В результате будет собрана группа людей, которые войдут в театральную мастерскую ЦСДР. В течение первых трех месяцев они пройдут актерский интенсив, во время которого будут выступать на сцене ЦСДР, участвовать в читках, перформансах и лабораторных показах. Помимо этого для них организуют занятия по актерскому мастерству, сценическому движению и речи.

По итогу интенсива горожане смогут попасть в стажерскую группу театра Les Partisans.

Участие в кастинге бесплатное. Задать вопросы можно в группе ЦСДР в соцсети «ВКонтакте» или прислать их на почту csdr.izh@gmail.com.