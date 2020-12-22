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Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат к 31 декабря

09:30, 22 декабря, 2020
Анна Торхова
Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат к 31 декабря
09:30, 22 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#Новый год
Фото: ИА «Сусанин»
1245
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На верхней части площади появятся чаши-ловушки и лабиринт.

Ижевск. Удмуртия. Монтаж конструкций ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города. 
У главной елки, на верхней части площади, мастера создадут «Ворота в будущее» из ворот «Вера», «Надежда» и «Любовь». Пройдя через них, каждый сможет загадать желание и попасть в новое столетие Удмуртии.
Там же изваяют ледяные чаши-ловушки «Жар-птица», детскую двускатную горку, лабиринт и большие горки.
Напомним, огни на зеленой 20-метровой красавице зажгли 19 декабря.
 
09:30, 22 декабря, 2020
Анна Торхова
1245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#Новый год