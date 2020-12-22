Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат к 31 декабря

На верхней части площади появятся чаши-ловушки и лабиринт.

Ижевск. Удмуртия. Монтаж конструкций ледового городка на Центральной площади Ижевска завершат до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города.

У главной елки, на верхней части площади, мастера создадут «Ворота в будущее» из ворот «Вера», «Надежда» и «Любовь». Пройдя через них, каждый сможет загадать желание и попасть в новое столетие Удмуртии.

Там же изваяют ледяные чаши-ловушки «Жар-птица», детскую двускатную горку, лабиринт и большие горки.

Напомним, огни на зеленой 20-метровой красавице зажгли 19 декабря.