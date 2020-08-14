В частном секторе Ижевска отсыпят щебнем 24 дороги

Список формировался по обращениям жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 дороги в частном секторе вошли в программу щебения на 2020 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Отсыпать будут как локальные ямы, так и дороги целиком. Список участков формировался по обращениям местных жителей. В него вошли:

совхоз Медведево: от места разворота автобусного маршрута № 2 до переулка Совхоз Медведево, дом № 11;

мкрн Костина мельница: улица Брянская от дома № 3 до дома № 29 по улице Калужская;

улица Комбинатная: от дома № 2 до улицы Магистральная – отсыпка ям;

улица Мурмана – отсыпка ям;

улица Мурмана: рядом с домом № 11 – отсыпка ям;

проезд Обнорского – отсыпка ям;

улица Обнорская: от переулка Железнодорожный до дома № 19 по улице Обнорского;

переулок Торфяной – отсыпка ям;

улица Торфяная – отсыпка ям;

улица Бабушкина: от дома № 39 до дома № 63;

переулок Уральский: от проезда Совхозный до улицы 9-е Января;

проезд Ипподромный: от переулка Уральский до переулка Воткинский – локально;

переулок Воткинский: от улицы Совхозная до улицы Парковая – сплошным методом;

улица Халтурина: от Трамвайного кольца до переулка Сурикова – локально;

улица Смирнова: от переулка Воткинский до переулка Уральский;

посёлок Пазелы: проезд Транзитный, от улицы Листопадная до улицы Камышовая;

улица 4-я Малиновая гора;

улица 8-я Малиновая гора;

улица Целинная: от улицы Московская до улицы Тракторная;

улица Демьяна Бедного: от улицы Парашютная до улицы Ангарная;

улиц Лесная: от дома № 139 до дома № 141;

улица Липовая;

улица Дорожная в мкрн Дорожный;

улица 4-я Подлесная: от улицы Школьная до улицы Нижняя.

Работы начнутся в конце августа.