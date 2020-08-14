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В частном секторе Ижевска отсыпят щебнем 24 дороги

08:30, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
В частном секторе Ижевска отсыпят щебнем 24 дороги
08:30, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
161
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА Сусанин
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Список формировался по обращениям жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 дороги в частном секторе вошли в программу щебения на 2020 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Отсыпать будут как локальные ямы, так и дороги целиком. Список участков формировался по обращениям местных жителей. В него вошли:

  • совхоз Медведево: от места разворота автобусного маршрута № 2 до переулка Совхоз Медведево, дом № 11;
  • мкрн Костина мельница: улица Брянская от дома № 3 до дома № 29 по улице Калужская;
  • улица Комбинатная: от дома № 2 до улицы Магистральная – отсыпка ям;
  • улица Мурмана – отсыпка ям;
  • улица Мурмана: рядом с домом № 11 – отсыпка ям;
  • проезд Обнорского – отсыпка ям;
  • улица Обнорская: от переулка Железнодорожный до дома № 19 по улице Обнорского;
  • переулок Торфяной – отсыпка ям;
  • улица Торфяная – отсыпка ям;
  • улица Бабушкина: от дома № 39 до дома № 63;
  • переулок Уральский: от проезда Совхозный до улицы 9-е Января;
  • проезд Ипподромный: от переулка Уральский до переулка Воткинский – локально;
  • переулок Воткинский: от улицы Совхозная до улицы Парковая – сплошным методом;
  • улица Халтурина: от Трамвайного кольца до переулка Сурикова – локально;
  • улица Смирнова: от переулка Воткинский до переулка Уральский;
  • посёлок Пазелы: проезд Транзитный, от улицы Листопадная до улицы Камышовая;
  • улица 4-я Малиновая гора;
  • улица 8-я Малиновая гора;
  • улица Целинная: от улицы Московская до улицы Тракторная;
  • улица Демьяна Бедного: от улицы Парашютная до улицы Ангарная;
  • улиц Лесная: от дома № 139 до дома № 141;
  • улица Липовая;
  • улица Дорожная в мкрн Дорожный;
  • улица 4-я Подлесная: от улицы Школьная до улицы Нижняя.  

Работы начнутся в конце августа.

08:30, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
161
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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