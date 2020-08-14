В частном секторе Ижевска отсыпят щебнем 24 дороги

Список формировался по обращениям жителей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 дороги в частном секторе вошли в программу щебения на 2020 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Отсыпать будут как локальные ямы, так и дороги целиком. Список участков формировался по обращениям местных жителей. В него вошли:
- совхоз Медведево: от места разворота автобусного маршрута № 2 до переулка Совхоз Медведево, дом № 11;
- мкрн Костина мельница: улица Брянская от дома № 3 до дома № 29 по улице Калужская;
- улица Комбинатная: от дома № 2 до улицы Магистральная – отсыпка ям;
- улица Мурмана – отсыпка ям;
- улица Мурмана: рядом с домом № 11 – отсыпка ям;
- проезд Обнорского – отсыпка ям;
- улица Обнорская: от переулка Железнодорожный до дома № 19 по улице Обнорского;
- переулок Торфяной – отсыпка ям;
- улица Торфяная – отсыпка ям;
- улица Бабушкина: от дома № 39 до дома № 63;
- переулок Уральский: от проезда Совхозный до улицы 9-е Января;
- проезд Ипподромный: от переулка Уральский до переулка Воткинский – локально;
- переулок Воткинский: от улицы Совхозная до улицы Парковая – сплошным методом;
- улица Халтурина: от Трамвайного кольца до переулка Сурикова – локально;
- улица Смирнова: от переулка Воткинский до переулка Уральский;
- посёлок Пазелы: проезд Транзитный, от улицы Листопадная до улицы Камышовая;
- улица 4-я Малиновая гора;
- улица 8-я Малиновая гора;
- улица Целинная: от улицы Московская до улицы Тракторная;
- улица Демьяна Бедного: от улицы Парашютная до улицы Ангарная;
- улиц Лесная: от дома № 139 до дома № 141;
- улица Липовая;
- улица Дорожная в мкрн Дорожный;
- улица 4-я Подлесная: от улицы Школьная до улицы Нижняя.
Работы начнутся в конце августа.