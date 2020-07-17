За некачественное содержание дорог службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 тыс рублей

Дефекты касаются как самого дорожного покрытия, так и крышек люков и решеток дождеприемников.

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Муниципальное учреждение признали виновным по статье 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении»).

Суд установил, что СБиДХ своевременно не принял меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на дорогах Ижевска выявлены выбоины, просадки, повреждения покрытия, отклонения крышек люков относительно поверхности дороги и решеток дождеприемников от поверхности лотка.

Наряду с этим участки с дефектами не обозначены знаками и ограждениями.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, с начала года на дорогах города произошло 82 ДТП, причиной которых стали неудовлетворительные дорожные условия. В результате этих аварий погибли 3 человек, 190 получили травмы.