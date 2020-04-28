Более 100 урн установят на центральных улицах Ижевска

Старые мусорки приведут в порядок и установят в отдаленных районах города.

Ижевск. Удмуртия. Более 100 урн установят на улицах в центральном квадрате Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Новые урны уже появились на улицах Максима Горького, Коммунаров, Лихвинцева, Холмогорова, а также у собора Александра Невского. Сейчас работы ведутся на улицах Пушкинской и Удмуртской.

Установку завершат до 1 мая. Старые мусорки приведут в порядок и установят в отдаленных районах города.