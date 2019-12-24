Жителям Глазова презентуют проект благоустройства парка имени Горького

Презентация состоится 25 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Глазове представят эскизный проект благоустройства парка культуры и отдыха имени М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития городской среды Удмуртии.

Проект разработали архитекторы Центра развития городской среды республики. К его созданию привлекли жителей и экспертное сообщество Глазова: проводился социологический опрос и проектный семинар.

Презентация пройдёт 25 декабря в лекционном зале КЦ «Россия». Начало в 16:00. Горожане смогут ознакомиться с эскизным проектом, задать вопросы авторам и высказать своё мнение.