Два новых депутата заняли вакантные места в Гордуме Ижевска

Мандаты получили Денис Белоусов и Александр Щемякин.

Ижевск. Удмуртия. Свободные кресла депутатов Городской думы Ижевска заняли Денис Белоусов и Александр Щемякин. Такое решение было принято на внеочередном заседании Гордумы во вторник, 15 мая.

Денис Белоусов попал в Гордуму по партийным спискам как представитель партии КПРФ. Александр Щемякин - от партии «Патриоты России».

Напомним, в апреле 2018 года своих мест в представительном органе столицы Удмуртии лишились шесть народных избранников. Они сложили полномочия из-за неточностей в декларациях о доходах.