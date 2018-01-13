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      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      12:43, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      12:43, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      1919
      0
      #кадры\n#скандалы\n#Воткинск\n#власть\n#отставка\n#чиновники
      Фото: пресс-служба главы и правительства УР
      1919
      0

      13 января руководитель региона заявил, что утратил доверие к мэру.  

      Воткинск. Удмуртия. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов потерял доверие к главе Воткинска Владимиру Перевозчикову и отправил муниципального служащего в отставку. Об этом сам Бречалов объявил в субботу, 13 января, проводя совещание с главами городов, районов и органов власти региона по видеоконференцсвязи.   

      Отметим, тучи над головой чиновника сгущались с весны 2017 года. В частности, в апреле депутаты Городской думы Воткинска едва не поставили Владимиру Перевозчикову «неуд» за его работу. Для вынесения такой оценки не хватило всего лишь одного голоса.   

      Кроме того, в мае Владимиру Перевозчикову пришлось публично опровергать информацию о якобы имевшем место его допросе в Следственном комитете. Глава города тогда даже обратился в полицию с жалобой на распространителей этой информации. 

      Наша справка: 

      Перевозчиков Владимир Михайлович 

      Дата рождения: 7 ноября 1963 года   

      Место рождения: село Шаркан Удмуртской АССР 

      Образование: высшее, закончил Устиновский сельскохозяйственный институт по специальности «Электрификация сельского хозяйства». 

      Карьера:  09.1987 – 04.1988 – главный энергетик колхоза им. Жданова; Башкирская АССР, Благовещенский район 

      04.1988 – 06.1988 – инженер городского управления домами; город Воткинск 

      06.1988 – 01.1989 – главный инженер городского управления домами 

      01.1989 – 05.1989 – начальник городского управления домами 

      05.1989 – 06.1992 – начальник электролаборатории, начальник жилищно-ремонтно-эксплуатационного предприятия, старший инженер МУП «Коммунальные электрические сети» 

      06.1992 – 01.2012 – директор МУП «Воткинские городские электрические сети» 

      26.01.2012 – 13.01.2018 - Глава муниципального образования "Город Воткинск" 

      В.М.Перевозчиков избирался депутатом Воткинской городской Думы в течение четырех созывов

      12:43, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      1919
      0
      #кадры\n#скандалы\n#Воткинск\n#власть\n#отставка\n#чиновники

       

       

       

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