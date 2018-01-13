Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

13 января руководитель региона заявил, что утратил доверие к мэру.

Воткинск. Удмуртия. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов потерял доверие к главе Воткинска Владимиру Перевозчикову и отправил муниципального служащего в отставку. Об этом сам Бречалов объявил в субботу, 13 января, проводя совещание с главами городов, районов и органов власти региона по видеоконференцсвязи.

Отметим, тучи над головой чиновника сгущались с весны 2017 года. В частности, в апреле депутаты Городской думы Воткинска едва не поставили Владимиру Перевозчикову «неуд» за его работу. Для вынесения такой оценки не хватило всего лишь одного голоса.

Кроме того, в мае Владимиру Перевозчикову пришлось публично опровергать информацию о якобы имевшем место его допросе в Следственном комитете. Глава города тогда даже обратился в полицию с жалобой на распространителей этой информации.

Наша справка:

Перевозчиков Владимир Михайлович

Дата рождения: 7 ноября 1963 года

Место рождения: село Шаркан Удмуртской АССР

Образование: высшее, закончил Устиновский сельскохозяйственный институт по специальности «Электрификация сельского хозяйства».

Карьера: 09.1987 – 04.1988 – главный энергетик колхоза им. Жданова; Башкирская АССР, Благовещенский район

04.1988 – 06.1988 – инженер городского управления домами; город Воткинск

06.1988 – 01.1989 – главный инженер городского управления домами

01.1989 – 05.1989 – начальник городского управления домами

05.1989 – 06.1992 – начальник электролаборатории, начальник жилищно-ремонтно-эксплуатационного предприятия, старший инженер МУП «Коммунальные электрические сети»

06.1992 – 01.2012 – директор МУП «Воткинские городские электрические сети»

26.01.2012 – 13.01.2018 - Глава муниципального образования "Город Воткинск"

В.М.Перевозчиков избирался депутатом Воткинской городской Думы в течение четырех созывов