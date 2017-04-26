12 друзей Перевозчикова: депутаты Гордумы Воткинска оценили работу главы города

Муниципальным парламентариям не хватило одного голоса до оценки «неуд».

Воткинск. Удмуртия. Депутатам Гордумы Воткинска не хватило одного голоса, чтобы поставить главе города Владимиру Перевозчикову оценку «неуд» за его работу. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал представитель фракции ЛДПР в муниципальном парламенте Антон Гусев.

Сессия муниципального парламента, на которой рассматривался вопрос об оценке работы руководителя города, состоялась в среду, 26 апреля.

По словам Гусева, за оценку «неуд» Перезвочикову проголосовали 13 народных избранников. «Удовлетворительной» работу главы города посчитали 12 парламентариев. По регламенту Гордумы Воткинска, чтобы решение было принято за него должны проголосовать 14 из 25 депутатов. Обсуждение этого вопроса заняло около 5 часов.

«Вопросы очень разные, из разных отраслей. Это касаемо и несанкционированных свалок <…> гарантийных обязательств по благоустройству территории, социальные вопросы, молодежная политика, исполнение майских указов 12-го года президентских, халатное отношение к муниципальному имуществу в связи с чем оно приходит в неудовлетворительное состояние», - рассказал депутат Гордумы Воткинска.

Владимиру Перевозчикову припомнили и покупку общественного туалета за 1,5 млн рублей. Удобство для горожан приобрели еще в прошлом году, но объект до сих пор не работает, потому что его не смогли подключить к коммуникациям.

«По профилактике наркомании и алкоголизма, и ведении здорового образа жизни. Перевозчиков Владимир Михайлович заявил, что в связи с тем, что финансирование по бюджету ограничено, приоритеты были расставлены в другую сторону и на данные статьи по профилактике наркомании и алкоголизма были выделены незначительное количество денег, хотя, согласно майским указам Президента, данное направление стоит в приоритете президента Российской Федерации. Но, видимо, не у главы города Воткинска», - сказал Антон Гусев.

Владимира Перевозчикова избрали на пост главы Воткинска в сентябре 2015 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 17 депутатов, против – 8.

Перевозчиков был депутатом городской думы Воткинска в течение 4 созывов. Впервые пост главы муниципального образования он занял 26 января 2012 года.

Информационное агентство «Сусанин» не располагает комментариями о результатах голосования со стороны самого Перевозчикова.