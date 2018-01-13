Александр Бречалов отправил главу Воткинска в отставку в связи с утратой доверия

Владимир Перевозчиков руководил городом с 2012 года.

Ижевск. Удмуртия. Глава Воткинска Владимир Перевозчиков отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Об этом объявил руководитель Удмуртии Александр Бречалов в субботу, 13 января, на совещании с главами муниципалитетов.

По словам Александра Бречалова, которые приводит пресс-служба главы и правительства Удмуртии, к Владимиру Перевозчикову «имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов».

Кроме того, в вину бывшему главе муниципалитета поставлено то, что в городе из рук вон плохо организована работа с обращениями граждан. В 2017 году количество жалоб со стороны жителей Воткинска увеличилось в полтора раза. «Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», - заявил Александр Бречалов.

Напомним, Владимир Перевозчиков возглавлял Воткинск с 2012 года.