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      Александр Бречалов отправил главу Воткинска в отставку в связи с утратой доверия

      10:55, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      10:55, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      513
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#отставка\n#чиновники\n#Александр Бречалов
      Фото: vk.com
      513
      0

      Владимир Перевозчиков руководил городом с 2012 года.  

      Ижевск. Удмуртия. Глава Воткинска Владимир Перевозчиков отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Об этом объявил руководитель Удмуртии Александр Бречалов в субботу, 13 января, на совещании с главами муниципалитетов. 

      По словам Александра Бречалова, которые приводит пресс-служба главы и правительства Удмуртии, к Владимиру Перевозчикову «имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов». 

      Кроме того, в вину бывшему главе муниципалитета поставлено то, что в городе из рук вон плохо организована работа с обращениями граждан. В 2017 году количество жалоб со стороны жителей Воткинска увеличилось в полтора раза. «Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», - заявил Александр Бречалов.

      Напомним, Владимир Перевозчиков возглавлял Воткинск с 2012 года.

       
      10:55, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      513
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#отставка\n#чиновники\n#Александр Бречалов

       

       

       

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