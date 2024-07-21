Все детские сады Ижевска готовы к работе в новом учебном году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается приемка учреждений дошкольного образования к работе в новом учебном году. С небольшими замечаниями, которые будут устранены в ближайшее время, все 139 детских садов столицы готовы к приему воспитанников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава города Дмитрий Чистяков.

Особо пристальное внимание комиссия по приемке обращала на соблюдение в учреждениях требований пожарной безопасности и их антитеррористическую защищенность. Для того, чтобы на территорию и в помещения детских садов не могли проникнуть посторонние лица, все ворота и входные группы оборудованы магнитными запорными устройствами.

Также в фокусе внимания проверяющих техническое состояние помещений и инженерных коммуникаций, оборудование пищеблоков и наполнение групп необходимой мебелью, игровыми и развивающими материалами.

Дмитрий Чистяков подчеркнул, что нынешним летом впервые за долгий период почти все садики не закрывались полностью на время ремонта и работали в режиме «дежурных групп». Многим родителям такой график оказался удобен, число посещающих сады дошкольников в летние месяцы увеличилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущими годами.

В текущем году на приведение в нормативное состояние детских садов из городского бюджета было выделено более 70 млн рублей. Основные работы — это ремонт кровель, помещений, входных групп и коммуникаций, а также благоустройство территорий. Так, на обустройство асфальтовых дорожек и площадок в 6 детских садах по программе «Территория детства» было затрачено 25 млн рублей.