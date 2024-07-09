На перепрофилирование ​третьего корпуса детского сада № 82 под школу в Ижевске затратят 14 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по перепрофилированию третьего корпуса детского сада №82. После окончания работ здесь разместится всё начальное звено школы №51, стоящей рядом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2020 году на территории посёлка Машиностроителей, освобождающейся от барачной застройки, возвели два дополнительных корпуса детского сада №82. Со временем появилась возможность расселить дошколят из старого здания в новые.

Освободившиеся помещения после идущего сейчас ремонта отведут под нужды стоящей неподалёку школы №51. Всё начальное звено учреждения перейдёт в перепрофилированный корпус бывшего детского сада, разгрузив тем самым основное здание школы.

В ходе перепрофилирования демонтировали старые перегородки, сантехнику, полы. Сейчас идёт расширение дверных проемов, выполняются черновые отделочные работы. Готовые классы оснастят необходимой техникой. Город выделил на эти цели 14 млн рублей.

Напомним, в этом году в Ижевске подано более 8 700 заявлений на поступление в первый класс.