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На перепрофилирование ​третьего корпуса детского сада № 82 под школу в Ижевске затратят 14 млн рублей

10:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На перепрофилирование ​третьего корпуса детского сада № 82 под школу в Ижевске затратят 14 млн рублей
10:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: google\maps
179
0

Работы уже идут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по перепрофилированию третьего корпуса детского сада №82. После окончания работ здесь разместится всё начальное звено школы №51, стоящей рядом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В 2020 году на территории посёлка Машиностроителей, освобождающейся от барачной застройки, возвели два дополнительных корпуса детского сада №82. Со временем появилась возможность расселить дошколят из старого здания в новые. 

Освободившиеся помещения после идущего сейчас ремонта отведут под нужды стоящей неподалёку школы №51. Всё начальное звено учреждения перейдёт в перепрофилированный корпус бывшего детского сада, разгрузив тем самым основное здание школы. 

В ходе перепрофилирования демонтировали старые перегородки, сантехнику, полы. Сейчас идёт расширение дверных проемов, выполняются черновые отделочные работы. Готовые классы оснастят необходимой техникой. Город выделил на эти цели 14 млн рублей.

Напомним, в этом году в Ижевске подано более 8 700 заявлений на поступление в первый класс. 

10:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование