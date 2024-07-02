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Лицей №29 стал лидером по количеству золотомедалистов в Ижевске

13:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Лицей №29 стал лидером по количеству золотомедалистов в Ижевске
13:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Администрация Ижевск
131
0

Учебное заведение с отличием закончили 20 школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены школы-лидеры по количеству выпускников, получивших золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Всего в Ижевске 242 золотых медалиста, 70 выпускников получили серебряные медали, а 36 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. 

Ижевский экономико-математический лицей №29 стал лидером по количеству золотых металлистов — их 20. В лингвистическом лицее №25 начитывается 17 выпускников с золотыми медалями, в лицее №14 — 13, по 11 медалей в школе №32 и в гимназии №83. 

13:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование