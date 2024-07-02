Лицей №29 стал лидером по количеству золотомедалистов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены школы-лидеры по количеству выпускников, получивших золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в Ижевске 242 золотых медалиста, 70 выпускников получили серебряные медали, а 36 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Ижевский экономико-математический лицей №29 стал лидером по количеству золотых металлистов — их 20. В лингвистическом лицее №25 начитывается 17 выпускников с золотыми медалями, в лицее №14 — 13, по 11 медалей в школе №32 и в гимназии №83.