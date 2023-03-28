Школу креативных индустрий откроют в Ижевске осенью 2023 года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осенью 2023 года откроется школа креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Для бесплатного обучения на конкурсной основе выберут 60 человек от 12 до 17 лет. Дети и подростки смогут обучаться по трём направлениям: «Электронная музыка», «Звукорежиссура и звуковой дизайн», а также «Фото- и видеопроизводство».

Учебная программа рассчитана на 2 года. Сначала ученики будут посещать занятия по всем трем направлениям, а на второй год выберут одно для более глубокого изучения. Выпускникам школы вручат аттестаты.

На реализацию проекта и оснащение школы профессиональным оборудованием из федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.

Напомним, что школу создают на базе государственного цирка Удмуртии.