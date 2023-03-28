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Школу креативных индустрий откроют в Ижевске осенью 2023 года

15:45, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Школу креативных индустрий откроют в Ижевске осенью 2023 года
15:45, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#креатив\n#обучение\n#открытие
Фото: ИА «Сусанин»
47
0

Заниматься в ней смогут 60 ребят, прошедших конкурсный отбор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осенью 2023 года откроется школа креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Для бесплатного обучения на конкурсной основе выберут 60 человек от 12 до 17 лет. Дети и подростки смогут обучаться по трём направлениям: «Электронная музыка», «Звукорежиссура и звуковой дизайн», а также «Фото- и видеопроизводство». 

Учебная программа рассчитана на 2 года. Сначала ученики будут посещать занятия по всем трем направлениям, а на второй год выберут одно для более глубокого изучения. Выпускникам школы вручат аттестаты. 

На реализацию проекта и оснащение школы профессиональным оборудованием из федерального бюджета было выделено 44 млн рублей. 

Напомним, что школу создают на базе государственного цирка Удмуртии. 

15:45, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#креатив\n#обучение\n#открытие