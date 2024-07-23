Образовательная программа «Технология материалов» университета Глазова получила госаккредитацию

Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко получил государственную аккредитацию на образовательную программу «Технология материалов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Это показывает, что качество образования, которое предоставляет университет, соответствует стандартам.

Пресс-служба вуза сообщает, что эксперты также отметили эффективное взаимодействие между вузом и Чепецким механическим заводом в развитии кадров в области инженерии.