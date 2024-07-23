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Образовательная программа «Технология материалов» университета Глазова получила госаккредитацию

15:11, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Образовательная программа «Технология материалов» университета Глазова получила госаккредитацию
15:11, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#образование
Фото: Минобнауки Удмуртии
249
0

Качество образования соответствует государственным стандартам.

Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко получил государственную аккредитацию на образовательную программу «Технология материалов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Это показывает, что качество образования, которое предоставляет университет, соответствует стандартам. 

Пресс-служба вуза сообщает, что эксперты также отметили эффективное взаимодействие между вузом и Чепецким механическим заводом в развитии кадров в области инженерии. 

15:11, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#образование