Число выпускников ижевской школы производственного обучения выросло в четыре раза

Ижевск. Удмуртия. Подготовку в ижевской Школе производственного обучения за первый квартал 2024 года прошли более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

По итогу ученики получили профессию и были зачислены в штат концерна. По сравнению с первыми двумя кварталами 2023 года, число выпускников выросло в четыре раза. Профессиональное обучение продолжают проходить 160 человек.

В школе обучают людей без релевантного образования и практического опыта, ориентируясь на востребованные профессии, подстраивая программу под специфику и запросы производства. Ученикам доступен широкий спектр знаний, что позволит им выполнять как стандартные операции, так и разбираться в технологии изготовления деталей и чтения чертежей.