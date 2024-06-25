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Число выпускников ижевской школы производственного обучения выросло в четыре раза

14:39, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Число выпускников ижевской школы производственного обучения выросло в четыре раза
14:39, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"\n#образование
Фото: ИА «Сусанин»
64
0

Квалификацию получили более 200 человек.

Ижевск. Удмуртия. Подготовку в ижевской Школе производственного обучения за первый квартал 2024 года прошли более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

По итогу ученики получили профессию и были зачислены в штат концерна. По сравнению с первыми двумя кварталами 2023 года, число выпускников выросло в четыре раза. Профессиональное обучение продолжают проходить 160 человек.

В школе обучают людей без релевантного образования и практического опыта, ориентируясь на востребованные профессии, подстраивая программу под специфику и запросы производства. Ученикам доступен широкий спектр знаний, что позволит им выполнять как стандартные операции, так и разбираться в технологии изготовления деталей и чтения чертежей.

14:39, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"\n#образование