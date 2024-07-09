В Калининграде задержали ректора Балтийского университета имени Канта

Калининград. Калининградская область. Ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта задержали в Калининграде. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что Александра Федорова подозревают в получении взятки на сумму более 600 тыс. рублей. Судя по опубликованным изданием «Русский запад» фотографиям с места задержания, ректора взяли с поличным. На снимках похожий на Федорова человек сидит рядом с большим количеством пятитысячных банкнот. Тем временем купюры просвечивают ультрафиолетом сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается также, что с задержанным проводятся следственные действия.

Добавим, доктор философских наук, профессор Александр Федоров возглавляет вуз с 2019 года.