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В Калининграде задержали ректора Балтийского университета имени Канта

16:22, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Калининграде задержали ректора Балтийского университета имени Канта
16:22, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Калининград\n#образование\n#вузы\n#коррупция\n#взятка\n#задержание
Фото: pxhere.com
47
0

Сумма взятки, в получении которой его подозревают, составила более 600 тысяч рублей.

Калининград. Калининградская область. Ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта задержали в Калининграде. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что Александра Федорова подозревают в получении взятки на сумму более 600 тыс. рублей. Судя по опубликованным изданием «Русский запад» фотографиям с места задержания, ректора взяли с поличным. На снимках похожий на Федорова человек сидит рядом с большим количеством пятитысячных банкнот. Тем временем купюры просвечивают ультрафиолетом сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается также, что с задержанным проводятся следственные действия.

Добавим, доктор философских наук, профессор Александр Федоров возглавляет вуз с 2019 года.

16:22, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Калининград\n#образование\n#вузы\n#коррупция\n#взятка\n#задержание