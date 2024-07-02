Госдума может отменить ЕГЭ в России

Москва. Российских выпускников могут избавить от сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заменив его на обычные экзамены по предметам. Законопроект об этом депутаты обсудят уже в этом году, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации… в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — приводит агентство слова первого зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Документ подготовили и внесли на рассмотрение депутаты сразу трех фракций — ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Речь идет о замене ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться по итогам обучения по программам основного общего и среднего общего образования.

В случае принятия закона, он вступит в силу в 2024 году. Результаты ЕГЭ, сданные выпускниками ранее, будут действительны в течение 4 лет.

Издание отмечает, что данную инициативу прокомментировал ранее президент России Владимир Путин. По его словам, у ЕГЭ много минусов, но в то же время он облегчает поступление в ведущие вузы страны абитуриентам из глубинки.