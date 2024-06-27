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На изъятые у коррупционеров Казахстана деньги построят 25 школ

10:59, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На изъятые у коррупционеров Казахстана деньги построят 25 школ
10:59, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Казахстан\n#образование\n#чиновники\n#коррупция\n#взятки\n#конфискация\n#деньги\n#строительство\n#школы
Фото: pxhere.com
67
0

В прошлом году на эти средства возвели 36 объектов образования.

Астана. Казахстан. 25 новых учебных заведений построят в Казахстане на средства, конфискованные у попавшихся на взятках чиновников. Об этом на пленарном заседании Мажилиса (парламента республики) заявили вице-премьер Тамара Дуйсенова, передает «МИР 24».

За 2 года у коррупционеров изъяли почти 2,5 трлн тенге (около 500 млрд рублей). Этих средств хватит на строительство 25 объектов образования во всех регионах страны. В прошлом году на эти деньги построили 36 школ, рассказала Тамара Дуйсенова.

Кроме того, по Национальному проекту «Комфортная школа» планируется строительство 369 новых учреждений. Также перед началом учебного года в Казахстане капитально отремонтируют 270 действующих школ. 

10:59, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Казахстан\n#образование\n#чиновники\n#коррупция\n#взятки\n#конфискация\n#деньги\n#строительство\n#школы