На изъятые у коррупционеров Казахстана деньги построят 25 школ

Астана. Казахстан. 25 новых учебных заведений построят в Казахстане на средства, конфискованные у попавшихся на взятках чиновников. Об этом на пленарном заседании Мажилиса (парламента республики) заявили вице-премьер Тамара Дуйсенова, передает «МИР 24».

За 2 года у коррупционеров изъяли почти 2,5 трлн тенге (около 500 млрд рублей). Этих средств хватит на строительство 25 объектов образования во всех регионах страны. В прошлом году на эти деньги построили 36 школ, рассказала Тамара Дуйсенова.

Кроме того, по Национальному проекту «Комфортная школа» планируется строительство 369 новых учреждений. Также перед началом учебного года в Казахстане капитально отремонтируют 270 действующих школ.