Второй корпус «Столичного лицея» в Ижевске готов на 80%

Ижевск. Удмуртия. Готовность второго корпуса «Столичного лицея» имени Е. М. Кунгурцева в Ижевске составляет 80%. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

работ также принял участи представитель генерального подрядчика ООО «АСПЭК Интерстрой», депутат Городской думы Ижевска Ярослав Балобанов.

Новое трёхэтажное здание рассчитано на 825 учебных мест. Оно должно помочь разгрузить четыре соседние школы №№ 8, 69, 19, 52.

При строительстве применена технология энергосбережения. За счёт больших окон и стен исключается необходимость постоянного использования электрического света — за счёт этого школа будет значительно экономить на эксплуатационных расходах.

Во внутреннем школьном дворе, куда дети беспрепятственно смогут выйти во время перерывов между уроками, установят скамейки, разобьют клумбы и газоны. На школьной территории планируют обустроить досуговые и спортивные зоны.

Спортивная зона будет включать в себя площадки для волейбола, баскетбола, уличные тренажёры и беговую дорожку с резиновым покрытием. Дополнительно к существующим будут высажены деревья и кустарники.

К окончанию второго квартала 2023 года в планах подрядчика завершить строительно-монтажные работы, до конца года все отделочные работы, далее процедура лицензирования и ввод в эксплуатацию.

На сегодняшний день на строительной площадке работают более 100 человек в день. После получения лицензии на образовательную деятельность и установки мебели, школа сможет принять своих первых учеников.